Крым «впадает» в анорексию

В Крыму отмечен рост заболеваемости анорексией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый месяц на больничных койках только в одной Клинической психиатрической больнице №5 в Симферополе оказываются 2-3 пациентки.

«Порядка полутора процентов женщин подвержены этому заболеванию. Из них 80% – это подростки и девушки от 14 до 24 лет. 0,2% составляют мужчины», – рассказала врач-психиатр, заведующая отделением Клинической психиатрической больницы №5 Анна Александрова.

По словам крымских медиков, наиболее часто анорексией болеют дети с недостатком внимания в семье или же девочки с «синдромом отличниц». Деструктивный фактор вносят и социальные сети.

«Есть огромное количество групп, которые пропагандируют этот образ жизни. Это уже похоже на секту: адептов своей группы они называют бабочками, те, кто хочет стать анорексичкой, носит на левой руке красную нитку, если она уже анорексичка – носит ее на правой. Худеют они для того, чтобы из жирной гусеницы превратиться в бабочку и улететь – чем вам не суицидальные группы?» – рассказал врач-психиатр Крымской республиканской клинической психиатрической больницы №1 Николай Никифоров, добавив, что смертность от анорексии составляет до 10% – этот показатель сравним со статистикой жертв инфаркта.

При этом очень высок риск суицида среди пациентов, страдающих невротической анорексией.

Врачи обеспокоены существующей тенденцией и призывают создать на полуострове специальный медицинский центр для работы с нарушениями пищевого поведения.

Симферополь, Оксана Мурзина

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