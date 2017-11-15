«Неуместный и несвоевременный»: севастопольцы высказались против установки памятника Примирения

Севастопольцы выступили против установки памятника Примирения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», монумент назвали неуместным и несвоевременным из-за предлагаемой концепции.

Соответствующее мнение озвучил руководитель региональной общественной организации «Севастопольское общество охраны природы, прав человека и исторического наследия» Валентин Шестак. По его словам, памятник «навязывается городу сверху», при этом он «оброс странной историей перевоплощений». «Памятник, предлагаемый его лоббистами, кардинально меняет свои элементы. Сначала были красноармеец и белый офицер, а сегодня в нем уже предлагают реализовать образы героев Русской весны. Так нельзя делать. Это просто несерьезно», – считает Шестак, уточнив, что монумент изначально «назывался памятником Русского исхода, потом стал памятником Примирения, сегодня обрел новую идею единства».

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2015 года идею установить памятник Примирения озвучил заместитель председателя Международного совета российских соотечественников князь Никита Лобанов-Ростовский. Поддержали проект патриарх Кирилл и президент России Владимир Путин. Установкой памятника и реализацией проекта занимается Российское военно-историческое общество (РВИО), председателем которого является министр культуры России Владимир Мединский.

Сначала монумент планировали установить в районе Крымского моста. Занимавший на тот момент пост главы администрации Керчи Владимир Подлипенцев заявлял, что местные чиновники ведут работу по постановке определенного под памятник участка на кадастровый учет. Тем временем, ряд крымских экспертов подвергли критике проект, предположив, что памятник Примирения на деле может стать «памятником Раздора». В мае 2017 года исполнительный директор РВИО Владислав Кононов сообщил, что монумент будет возведен в Севастополе, а не в Керчи, а откроют его ко Дню народного единства, приурочив к столетию Октябрьской революции.

Территорию, выделенную под памятник в Севастополе, летом посещал Владимир Мединский, озадачив журналистов противоречивым заявлением с приданием особого значения октябрьским событиям. В ноябре директор департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Иван Чихарев сообщил, что отношение к памятнику в городе «крайне неоднозначное вплоть до потенциала конфликтного восприятия» монумента.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 15.11.17

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