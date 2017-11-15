В Крыму назначили руководителя Госкомитета дорожного хозяйства

Руководителем Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма стал Сергей Карпов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий указ размещен на сайте правительства республики. Отметим, что до данного назначения Карпов возглавлял территориальное управление государственной компании «Российские автомобильные дороги» в Санкт-Петербурге.

Напомним, Госкомитет дорожного хозяйства создан в июле текущего года на базе ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Госкомдор будет заниматься реконструкцией и содержанием всех дорог Крыма, включая муниципальные. Особое внимание специалистов нового ведомства глава Крыма Сергей Аксенов поручил уделить улично-дорожной сети в крупных и курортных городах.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 15.11.17

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