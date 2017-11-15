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Среда, 15 ноября 2017, 20:32 мск

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Крымским детям раздадут башни Кремля

Крымским детям раздадут башни Кремля

2018 год в Крыму начнется с Кремлевской елки.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении делами президента РФ по РК, южной резиденцией Деда Мороза избран исторический зал санатория «Гурзуфский». Здесь установят 7-метровую елку и 2 – 5 января проведут «Кремлевские елки». Подобные мероприятия пройдут в Крыму впервые. Праздники будут организованы в виде интерактивной театрализованной эстрадно-цирковой программой «Волшебная звезда».

В представлении будут заняты артисты Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Посетить представления смогут более тысячи детей, каждый из них получит в подарок копию Спасской башни Кремля.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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