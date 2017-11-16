Все для детей: МДЦ «Артек» запасает червей

«Артек» решил сформировать запас червей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», международный детский центр объявил конкурс на закупку наживки для рыбы в рамках обучения детей рыбной ловле по дополнительной общеобразовательной программе «Рокфишинг».

И хотя промысловый лов рыбы традиционно ведется в других частях Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, в аннотации к программе, размещенной на сайте МДЦ, заявляется, что именно «Артек» – это «уникальное место по количеству и качеству рыб Чёрного моря».

В техническом задании на поставку наживки перечислены восемь видов корма для рыб. Несколько – рукотворных силиконовых. В том числе – черви из биоразлагаемого материала с добавлением аминокислот и аттрактантов, которые должны представлять собой имитацию нереиса (песчаного червя).

Другие приманки – природного происхождения: живой морской червь, поставляемый в глине, живой земляной червь с добавлением чернозема, филе курицы и кальмара. Одни желанные для рыбы существа измеряются упаковками (всего 150), курятина и сырая черноморская креветка – килограммами (всего 24).

Объявленная сумма закупки – 96 тысяч 364 рубля.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.11.17

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