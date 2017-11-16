На Украине обвиняют в государственной измене кота

Гражданин Украины может угодить за решетку на 15 лет за связь с котом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Служба безопасности Украины стала огласила материалы уголовного дела украинского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Журналист был задержан 1 августа текущего года. По версии СБУ, материалы Муравицкого публиковались на «сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины», сообщает «Ридус».

Прослушав телефонные переговоры Муравицкого, агенты СБУ установили его связь с неким Пампухом – предположительно, агентом ДНР. Это заявление вызвало на Украине настоящую истерику: донбасский агент оказался котом.

«Пампух фигурирует в деле журналиста Василия Муравицкого как агент ДНР. Я все понимаю: Пампушок – котуська почтенный, подход к людям знает, поэтому мог бы быть не просто агентом, но и куратором. Но у него лапки», – написала в Facebook родственница обвиняемого и хозяйка кота Юлия Малькина.

Отметим, за вменяемые преступления Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину он не признаёт, а Союз журналистов Украины заявляет о нарушении прав человека и международного законодательства. Как отразятся на судьбе журналиста вновь открывшиеся обстоятельства и связь с котом, пока не ясно.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.11.17

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