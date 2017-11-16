Президет России выполнил просьбу спецпредставителя Украины в отношении ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин обсудил с главами ДНР и ЛНР вопросы обмена пленными в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», поговорить с Александром Захарченко и Игорем Плотницким президента РФ просил спецпредставитель Киева Виктор Медведчук. Переговоры прошли по телефону.

По слова Пескова, Путин сообщил собеседникам, что он поддержал предложение Медведчука о масштабном обмене пленными. Руководители ДНР и ЛНР возражать не стали, но «обратили внимание на то, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.

Медведчук сообщил, что Украина готова освободить 306 пленных, напоминает «Коммерсант», и «рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.11.17

Центробанк призвал россиян не платить больше за новые банкноты. / Все для детей: МДЦ «Артек» запасает червей. / 16 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»