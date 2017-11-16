«Крымский» или «Керченский»? Россияне дадут название стройке века

Жителям России предложили определиться с названием для моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство транспорта России запустило специальный сайт назовимост.рф, на котором проводится онлайн-голосование.

Напомним, провести голосование по выбору официального названия для моста предложил президент России Владимир Путин в 2016 году во время своей ежегодной большой пресс-конференции.

В опросе предложено пять вариантов: Крымский мост, Керенский мост, мост Воссоединения, мост Дружбы и Тузлинский мост. Кроме того, каждый может предложить свой вариант названия. На данный момент больше всего голосов отдано за название «Керченский мост». Второе по популярности – «Крымский мост».

«Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование», – отмечают организаторы опроса.

Для того, чтобы проголосовать, необходимо зарегистрироваться на сайте или воспользоваться авторизацией через социальные сети. Опрос продлится месяц, после чего вариант набравший большее количество голосов, начнут использовать в картах и на указателях.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.11.17

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