Иностранное судно с голодной командой зашло в крымский порт

Агентирующая компания судна «Моряк» подала документы, чтобы легально зайти в крымский порт.

Как сообщал «Новый День», судно двигалось в направлении турецкого порта Бандырма с грузом льна весом около 1,5 тыс тонн. Когда «Моряк» дошел до Босфора, судовладелец дал команду следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор.

Сейчас на корабле 11 моряков: один сириец, два украинца, остальные – россияне. Капитана «Моряка» крымские спасатели накануне эвакуировали с корабля в предынфарктном состоянии.

Согласно ведомостям, члены команды не получили зарплату с марта текущего года. На текущей неделе у моряков закончилась вода и продуктовые запасы. Информация об их бедственном положении появилась только накануне. Ранее ни владелец судна, ни агентирующая компания заявок на оформление сухогруза и членов экипажа на прибытие в порт РФ не подавали. Официальный запрос поступил только вчера вечером.

«По данным агентирующей компании, судно будет готово к осуществлению государственного контроля в установленном российским законодательством порядке сегодня в 24:00 часа, после чего экипаж сможет сойти на берег», – сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ Крыма. В настоящее время судно уже зашло в крымский порт, об этом свидетельствует карта движения морских судов.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 16.11.17

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