Крупнейшие города Крыма недоступны для детей

Симферополь в очередной раз назван городом, недоступным для детей. Столица Крыма вошла в десятку аутсайдеров рейтинга, составленного аналитиками портала недвижимости Domofond. Развитость детской инфраструктуры в 100 крупнейших по численности населения городах оценивали местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , горожанам предлагалось по 10-балльной шкале оценить, насколько они согласны с высказыванием «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т.д.». Симферополь оказался на 92 строчке из 100, сохранив в рейтинге прошлогоднюю позицию. Как, кстати, и Севастополь, оставшийся на 90-м месте.

Жители крупнейших городов полуострова отмечали, что детям и подросткам негде гулять – детских и спортивных площадок не хватает или они находятся в таком состоянии, что лучше к ним близко не подходить, некуда пойти с ребенком в выходные и праздники.

Наиболее развита детская инфраструктура, по мнению населения, в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени – эти города заняли в рейтинге лидирующие позиции. Хуже всего обстоят дела в Махачкале.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.11.17

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