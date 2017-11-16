В Севастополе уровень смертности растет, рождаемость – падает

Уровень смертность в Севастополе превысил среднероссийский показатель: виноват горздрав.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, болезни системы кровообращения уносят жизни 798 из каждых 100 тысяч горожан. В среднем по России эта цифра составляет 590 человек. От злокачественных новообразований умирают 256 человек (по стране в среднем 197), от туберкулеза – 8 (6) и от заболеваний органов пищеварения – 70 (63).

«Показатель общей смертности населения за 10 месяцев 2017 года в Севастополе – 13,5 на тысячу человек населения, в РФ – 12,6 на тысячу населения», – говорится в аналитической записке о состоянии государственного сектора медицины, опубликованной на сайте севастопольского отделения партии «Единая Россия».

Вместе с тем, за 10 месяцев текущего года по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду отмечается снижение показателя рождаемости на 24%.

О сложившейся ситуации представители партии проинформировали главу города Дмитрия Овсянникова. Единороссы отмечают, что «печальная» статистика» связана с тем, что руководитель департамента здравоохранения Антон Бахлыков за шесть месяцев управления не смог показать себя компетентным руководителем: в медучреждениях города «завалена кадровая политика. «Сотрудники медучреждений не выдерживают унижения, морального давления, уходят в отпуска с последующим увольнением», – сообщается в документе.

Как сообщал «Новый День» , в Севастополе сложилась критическая ситуация из-за отсутствия детских специалистов в городских больницах. Врачи стали увольняться из-за низких зарплат и большой нагрузки.

От последствий бездумной кадровой политики в сфере здравоохранения страдают обычные севастопольцы: когда в ноябре прошлого года у 6-летнего ребенка случился приступ эпилепсии, родители помчались в Центр здоровья матери и ребенка, там не оказалось ни врача, ни медсестры, способной поставить нужный препарат. В итоге лекарство нашли у знакомых.

В декабре прошлого года в севастопольском Центре охраны здоровья матери и ребенка врач сломал роженице ребро и травмировал новорожденную. В результате девочка может остаться инвалидом.

В апреле текущего года врачи залечили до смерти четырёхлетнего мальчика: Ребенок умер через 8 дней лечения севастопольскими врачами и нахождения в различных медицинских учреждениях города.

В августе в севастопольском роддоме умерли новорожденный и его мать.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 16.11.17

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