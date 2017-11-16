В ночь на субботу на Землю прольется звездный дождь

В ночь на субботу на Землю прольется звездный поток Леониды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ежегодно на протяжении почти четырех тысяч лет в ноябре Земля проходит через метеорные частицы, которые образовались из хвоста кометы Темпеля-Таттля. Радиант этого потока находится в созвездии Льва. В ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик активности метеорного дождя, когда в атмосфере планеты сгорает до 15-20 «падающих звезд» в час, а возможны пики до 50.

Как рассказали РИА «Новый День» в Крымской астрофизической обсерватории, метеоры будут лететь с восточной стороны неба, начиная с полуночи.

«Наблюдать метеорный дождь можно невооруженным глазом. Лучше всего его будет видно под утро. При этом пик будет растянут во времени примерно на сутки, т.е. следующей ночью метеоров тоже будет много», – рассказали крымские астрономы.

Выяснить, в каком районе Крыма будет самая ясная ночь, не удалось. В крымском Гидрометцентре посоветовали «следить за небом самостоятельно».

Отметим, что самый сильный метеорный дождь из созвездия Льва в ноябре 1833 года наблюдали жители Северной Америки: в течение каждого часа насчитывалось до 150 тысяч ярких метеоров. В официальных хрониках того времени об этом явлении писали: «... ночь, все звезды, которые были на небе, начали падать». Событие было столь впечатляющим, что ему даже посвятили джазовую композицию «Звезды падали на Алабаму».

Следующие «звездные ливни» такого масштаба земляне смогут увидеть не раньше 2031 года.

Симферополь, Галия Шакирова

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