Эксперт: «Крым может стать полем боя биологической войны»

Крым может стать площадкой, на которой развернется биологическая война. Об этом сегодня заявил доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт обратил внимание на строительство биологических лабораторий в Грузии и на Украине, результаты деятельности которых могут представлять серьезную опасность.

«За последние три года характер течения обычных болезней стал более сложным. В Крыму, в республиках Северного Кавказа появились какие-то непонятные реакции у людей. Недаром президент поднимает вопрос о биологической войне. Я думаю, что наша территория может каким-то образом стать полем боя этой войны», – предположил Киселев.

Ученый напомнил о вспышках африканской чумы свиней в Крыму, из-за которой возросла смертность диких кабанов. Причем, по наблюдениям специалистов, не обошлось без проявления мутаций.

Как уже сообщал «Новый День», с января по июль 2017 года на территории Крыма были установлены ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней: в девяти эпизоотических очагах и на семи инфицированных объектах. В 2016 году – мероприятия затронули три эпизоотических очага и 21 инфицированный объект. Вирус АЧС возник и масштабно распространился с востока на юго-запад полуострова: в Ленинском, Советском, Белогорском и Симферопольском районах республики, городских округах Судака и Алушты среди домашних свиней и диких кабанов.

Киселев считает, что возможная биологическая угроза представляет для Крыма большую опасность, нежели строящийся на Украине в Очакове (Николаевская область) оперативный центр ВМС, поддержку которому оказывают военно-морские силы США.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.11.17

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