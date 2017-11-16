Украинский политолог: Без России в роли монстра Киев не продержится и часа

Русофобия на Украине дошла маразма. Об этом заявил украинский политобозреватель Владимир Скачко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , очередной приступ антироссийской истерии случился в «Незалежной» из-за игрушек: в одном из супермаркетов

Киева обнаружили игрушечные российские танки. В соцсетях тут же появились посты на тему: «Арматы вошли в столицу», призывы разобраться с владельцами магазина с вилами в руках или даже сжечь супермаркет. Владельцы магазина поспешили изъять игрушки из продажи. Ранее аналогичный скандал разгорелся из-за моделек грузовиков и вертолетов с российской символикой, продававшихся в одном из магазинов Киевской области.

«Что тут можно сказать? Русофобия, причем, зоологическая, в крайних стадиях, доходящих до необходимости немедленного психиатрического вмешательства – это государственная политика нынешнего киевского режима, – прокомментировал ситуацию Владимир Скачко. – Без русофобии, без поиска «врага» в лице России, на которую можно списать все свои огрехи, провалы и недееспособность, киевские власти не продержатся и часа. Придется отвечать за собственную несостоятельность. А так – есть внешний «враг», на которого можно все списать».

Политолог отметил, что Киев целенаправленно пытается внушить украинцам страх перед Россией.

«Украинцам промывают мозги, и они элементарно запуганы. По большому счету, как только они начинают против чего-то протестовать, на что-то указывать власти, им сразу говорят: «Россия нападет», – цитирует Скачко РИА «Новости». – Поэтому нет ничего удивительного. Боязнь игрушечных танков с российской символикой – это сублимация огромного страха и ужаса. Ничего больше. Есть такое выражение – мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вот на Украине и делают сказку былью, доходя до маразма».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.11.17

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