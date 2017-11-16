В Сербии требуют признать Крым частью России

Сербская радикальная партия (СРП) подготовила заявление с требованием официально признать законность референдума 2014 году в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что документ рассмотрят на следующем заседании парламента республики, которое состоится в конце ноября. «Наша партия призывает правительство решить этот вопрос как можно быстрее и признать воссоединение Крыма с Россией. Мы всегда обращали внимание на эту проблему и не отойдем от своих позиций, – цитируют «Известия» сербского депутата, члена делегации Народной скупщины в ПАСЕ Александра Шешеля.

При этом отмечается, что главной проблемой в вопросе признания полуострова остается неразрешенный косовский вопрос. Однако очевидную разницу между Крымом и Косово в сербском правительстве прекрасно понимают.

«Между Косово и Крымом есть принципиальная разница. Крым был российским со времен Екатерины II и вплоть до распада СССР. Косово же получило широкую автономию впервые после Второй мировой войны. Кроме того, в Крыму прошел референдум, а Косово было оторвано от Сербии в нарушение всех международных норм, – отмечают в правительстве Сербии, добавляя: большинство сербов солидарны со статусом Крыма, однако геополитические интересы Белграда не позволяют признать принадлежность российского полуострова: Украины так же не признает независимость Косово и поддерживает Белград. При этом «Незалежная», по информации источника «Известий», неоднократно обращалась к сербскому правительству с просьбой осудить вхождение Крыма в состав России «в качестве встречной услуги». Кроме того, признание полуострова может сказаться и на планах Белграда вступить в ЕС.

Напомним, в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке большинства западных стран Косово провозгласил независимость, чего Белград не признал. Согласно сербской конституции, Косово и Метохия – неотъемлемая часть сербской территории с автономным статусом.

После воссоединения Крыма с РФ Сербия воздержалась от обвинений Москвы и отказалась вводить антироссийские санкции.

Белград, Анастасия Зук

Белград. Другие новости 16.11.17

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