Если бы Россия не приняла Крым, она бы развалилась – мнение экспертов

Непринятие Крыма в состав Российской Федерации в 2014 могло бы обернуться для России началом развала страны. Об этом заявил доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт напомнил о заявлениях представителей власти США, связанных с планами по созданию в Крыму инфраструктуры американских военных сил. По его предположению, в случае реализации этих планов – Россия бы потеряла влияние в регионе.

«Появление третьего игрока в Черном море привело бы к полной потере какой-либо возможности для России влиять на события в Закавказье. Через несколько лет Россия потеряла бы Северный Кавказ. Далее последовали бы поволжские республики. И Россия была бы рассечена, дефрагментирована, перестала бы существовать в том политико-географическом виде, в котором она существует», – заявил Киселев.

При этом эксперт утверждает, что «не нужно строить иллюзии по поводу народного восстания, что именно оно привело» к воссоединению Крыма с Россией.

«Это, прежде всего, был вопрос, связанный с выживанием самого Российского государства. И поэтому, если 20 лет Россия не позволяла себе таких внешнеполитических шагов, то в данном случае проблема была настолько серьезной, что у России, собственно говоря, и выхода не было. И поэтому она поступила, как поступила», – пояснил Киселев.

По его словам, «геополитическая ценность Крымского полуострова неизмеримо выше, чем геополитическая ценность территории Восточной Украины», поэтому власти России не принимали решения о включении в состав РФ Донбасса.

В то же время, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий уверен: если бы полуостров не вошел в состав России в 2014 году, «в Крыму был бы даже не Донбасс, а гораздо хуже».

«Мы можем говорить, что мир был бы более бесконфликтен. Только в том плане, что здесь были бы Соединенные штаты. К чему приводит присутствие Соединенных Штатов, мы можем посмотреть по событиям Арабской весны, по событиям на юге Средиземноморья. Это череда переворотов, дестабилизации, появление очень влиятельных террористических организаций подобных ИГИЛ (запрещенная в России организация – прим. «НД»)», – заключил эксперт.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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