Совершенно случайно: крымчанин расстрелял автомобиль соседа

В Белогорском районе крымчанин выстрелил из ружья в ворота соседа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня. Житель одного из сел Белогорского района обратился в полицию и сообщил, что кто-то повредил металлические ворота его домовладения и автомобиль, припаркованный во дворе. Мужчина рассказал, что слышал звук, похожий на выстрел. Прибывшие на место полицейские по горячим следам установили: из ружья стрелял сосед. Правда, сам «стрелок» утверждает, что открыл огонь совершенно случайно.

«Он это сделал не специально. Ружье ему не принадлежало, и он с оружием не умеет обращаться. Как к нему попало оружие, крымчанин не признается», – рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь МВД Крыма Ольга Кондрашова. Она добавила, что соседи ранее не конфликтовали.

Оружие у стрелка изъято. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Белогорск, Анастасия Зук

Белогорск. Другие новости 16.11.17

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