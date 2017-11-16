В Крыму обнаружили древнеримскую Барби

В окрестностях Керчи обнаружили сельскую усадьбу времен Римской империи. Предположительно, владельцы усадьбы принадлежали к «среднему классу» Боспорского царства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Института археологии РАН, с весны 2017 года на территории строящейся трассы «Таврида» работает Крымская новостроечная экспедиция. В течение последних месяцев ученые исследуют «Городище 11 километра», расположенное на двух холмах в 15 километрах к западу от Керчи. О его существовании было известно ранее, но археологических исследований поселения не проводилось.

На западном холме обнаружена стоянка эпохи средней бронзы. На южном склоне восточного холма откопали остатки домов, улиц, а также погребения разных эпох. Значительная часть городища была повреждена в советское время – через него был проложен магистральный водопровод. Ученые пришли к выводу, что большая часть построек появилась в римский период: примерно в середине I века нашей эры.

Подтверждают эту версию и многочисленные находки: фрагменты керамических сосудов и масляных светильников, краснолаковой посуды, обломки терракотовых статуэток, рыболовецкие снасти, скобяные изделия, украшения – фигурные подвески, кольца, браслеты. Пряжки, а также более 150 монет, большинство из которых отчеканили на Боспоре в 1-2 веках нашей эры.

«Усадьба показательна для той эпохи, она хорошо демонстрирует быт среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами – это были детские игрушки. Их можно назвать «эллинистическими Барби», – рассказал руководитель экспедиции Сергей Внуков. – Скорее всего, здесь жили не слишком зажиточные землевладельцы, или арендаторы, тогдашний сельский средний класс. У них могло быть несколько домашних рабов, возможно, они могли нанимать для обработки земли поденщиков, но это были не римские латифундисты».

В более поздние эпохи на развалинах усадьбы возникали небольшие сельские поселения.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 16.11.17

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