В Керченском роддоме чуть не угробили новорожденного

В Керчи медики причинили тяжкий вред здоровью новорожденного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мать ребенка обратилась в городскую прокуратуру по факту ненадлежащего оказания помощи медиками городского роддома. В ходе проверки выяснилось, что сотрудники ГБУЗ РК «Керченский родильный дом» при принятии родов из-за врачебной ошибки причинили здоровью новорожденного тяжкий вред.

«Согласно заключению эксперта были телесные повреждения в виде гипоксии, асфиксии тяжелой степени. По критерию опасности для жизни они расцениваются как тяжкие», – сообщила РИА «Новый День» пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталья Бояркина.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ход расследования контролируется прокуратурой города.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 16.11.17

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