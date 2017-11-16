Саки и Бахчисарайский район «намусорили» на 50 миллионов рублей

В Саках и Бахчисарайском районе обнаружены новые свалки.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе крымской прокуратуры, в окрестностях сел Лушино и Столбовое Сакского района фермеры складировали отходы животноводства на сельскохозяйственных землях. В итоге «унавожено» было 0,7 га территории. Ущерб составил 15 миллионов 500 тысяч рублей.

В Бахчисарайском районе на территории Железнодорожненского сельского поселения устроили несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов. В результате химическому загрязнению подвергся гектар плодородной земли. Вред сельскому хозяйству оценили в сумму свыше 33 миллионов рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Тем не менее, по данным крымской прокуратуры, свалок на полуострове стало меньше.

«Во исполнение решений по искам Керченского межрайонного природоохранного прокурора администрации городов Феодосии, Керчи, Судака и Щелкино приступили к ликвидации 20 свалок. В целом по требованию прокуратуры органами контроля и местного самоуправления приняты меры к ликвидации 70 свалок отходов», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в судах на рассмотрении находится еще 18 исков.

Как уже сообщал «Новый День», проблема мусора вообще и свалок в частности, стоит на полуострове очень остро. На территории Крыма остаются неликвидированными полторы сотни «помоек». Из-за их огромного числа полуостров никак не может «выбиться» даже в 50-ку российских регионов по состоянию экологии. В «Экологическом рейтинге субъектов РФ» по итогам лета 2017 года Крым всего лишь на 59-м месте, Севастополь – на 80-м.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.11.17

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