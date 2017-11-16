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Четверг, 16 ноября 2017, 18:46 мск

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Отельеры Подмосковья охотнее крымчан получают «звезды»

Отельеры Подмосковья охотнее крымчан получают «звезды»

Крымские отельеры оказались на втором месте по количеству добровольно классифицированных отелей после подмосковных коллег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с июля по октябрь «звезды» получили 14 объектов гостиничного бизнеса полуострова: 5 «четырехзвездных» отелей, 6- «трехзвездных», один отель с двумя «звездами» и один без звезд. Отметим, что еще одному средству размещения удалось подтвердить свой «пятизвездный» уровень.

В Московской области за это время классификацию прошли 17 отелей. В «тройку» лидеров вошла также Кабардино-Балкарская республика с 6 «звездными» объектами размещения в Приэльбрусье.

На сегодняшний день в базе электронного портала Lodging.ru, оказывающего маркетинговое сопровождение классифицированных средств размещения, значится 58 крымских отелей, прошедших проверку.

Симферополь, Оксана Мурзина

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