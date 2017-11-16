Отельеры Подмосковья охотнее крымчан получают «звезды»

Крымские отельеры оказались на втором месте по количеству добровольно классифицированных отелей после подмосковных коллег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с июля по октябрь «звезды» получили 14 объектов гостиничного бизнеса полуострова: 5 «четырехзвездных» отелей, 6- «трехзвездных», один отель с двумя «звездами» и один без звезд. Отметим, что еще одному средству размещения удалось подтвердить свой «пятизвездный» уровень.

В Московской области за это время классификацию прошли 17 отелей. В «тройку» лидеров вошла также Кабардино-Балкарская республика с 6 «звездными» объектами размещения в Приэльбрусье.

На сегодняшний день в базе электронного портала Lodging.ru, оказывающего маркетинговое сопровождение классифицированных средств размещения, значится 58 крымских отелей, прошедших проверку.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.11.17

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