«Почта Крыма» нарастит обороты за счет кильки

ГУП «Почта Крыма» будет наращивать обороты за счет кильки и бычков в томате. Крымчане шутят: закусить теперь можно будет прямо почтовых отделениях – там есть стол и стулья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основным видом деятельности госпредприятия, согласно уставу, является оказание услуг почтовой связи. Среди дополнительных перечислены полиграфия, копирование носителей информации, строительство, электромонтажные работы. Упоминается и розничная торговля, но везде с пометкой: в специализированных магазинах.

Тем не менее, «Почта Крыма» закупила бычки и кильку в томате (12 тыс и 10 тыс банок соответственно), паштет шпротный, сайру, сардину, скумбрию и сардинеллу с добавленинем масла, тефтели и фрикадельки в томатном соусе, два вида шпротов. Всего предприятие из Санкт-Петербурга, выигравшее конкурс, должно поставить в Крым 62 тыс 164 банки консервов. Первоначально почтовики готовы были заплатить за это изобилие 3 млн рублей, но в ходе торгов сумма снизилась до 2 млн 100 тыс рублей.

Интересно, что рыбные консервы поставщик обязан доставить в семь адресов, узловых для «Почты Крыма». Среди них – Керчь и Феодосия, где, скорее всего, выловлены и расфасованы в банки эти бычки и кильки.

На протяжении последнего десятилетия основными видами доходов почтовой службы Крыма были: доставка пенсий, продажа знаков почтовой оплаты (конвертов и марок). Сейчас почта занимается доставкой товаров, купленных по Интернету наложенным платежом – эти платежи, включая комиссию, и получают почтовики.

Какова будет наценка на консервы и какую долю в доходах составит продажа кильки в почтовых отделениях, сотрудники «Почты Крыма» оценить пока затрудняются.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 17.11.17

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