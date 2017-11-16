Крым вернул Черноморский регион в геополитические игры

Возвращение Крыма в состав России определило новый вектор политики государства и вернуло геополитическую значимость Черноморскому региону. Об этом сегодня заявил директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

«Черноморский регион долгое время находился на периферии глобальных политических процессов, никого особо не интересовал на протяжении 90-х годов. И вдруг внезапно возвращается в большую политику, начинает фигурировать в каких-то концептуальных документах США, Евросоюза, НАТО. К Черноморскому региону приковывается внимание всего мира, и в значительной степени это заслуга Крыма, вернувшегося в состав России», – сказал Бедрицкий.

По его мнению, если бы не воссоединение Крыма с Россией – «не было бы Сирии, не было той политики, которую проводит сейчас Российская Федерация на Ближнем Востоке».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт также провел параллели с периодом Крымской войны, когда в Черноморском регионе столкнулись интересы трех крупных сил – России, Турции, а также Франции и Великобритании. Сейчас третьим игроком, по мнению Бедрицкого, выступает «консолидированный Запад», который включает НАТО, Евросоюз и США.

«От того, как будут решены вопросы в Черноморском регионе, в чьих интересах, прежде всего, будут разрешены существующие противоречия – как на локальном, так и на глобальном уровне, во многом зависит вообще мировая политическая повестка. Если не до конца XXI века, то до его середины точно», – считает доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета КФУ имени Вернадского Сергей Киселев.

Эксперт утверждает, что России, в рамках влияния на Черноморский регион, следует придерживаться нормальных деловых отношений с Турцией. При этом он обозначил Турецкую республику как «инструмент внешней политики стран, враждебно настроенных к России».

«Для России чрезвычайно важным является фактор сотрудничества с Турцией. Я думаю, россияне и турки найдут общий язык между собой куда легче, чем, допустим, если появятся какие-то посредники в виде непонятных и ненужных здесь американцев и так далее. Черноморский регион должен быть закрыт полностью, закупорен», – сказал Киселев.

Он отметил увеличившееся количество встреч между главами России и Турции, что, по его словам, может привести к созданию определенной документальной международной базы. Доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ имени Вернадского Андрей Никифоров определил ее как «концепцию системы региональной безопасности». При этом эксперт считает, что если бы Россия нормализовала отношения с Турцией, с ликвидацией санкций и ограничений, это напрямую бы отразилось на развитии Крыма.

«Совсем иначе заиграли бы инфраструктурные проекты, которые реализуются в Крыму. Тот же самый Крымский мост», – сказал Никифоров.

Между тем, Бедрицкий уверен, что к Турции следует относиться все же настороженно- из-за ее связей со странами, враждебно настроенными по отношению к России.

«Стоит отметить, что Турция все-таки является государством с крайне нестабильным политическим режимом. Попытки государственного переворота тому свидетельство. Не стоит забывать, что Турция – страна-член НАТО, поддерживает очень тесные рабочие отношения с США, Евросоюзом, долгое время пыталась получить членство в этой организации», – сказал эксперт.

По его мнению, в отношениях с Турцией необходимо «придерживаться прагматизма» и сотрудничать по вопросам, касающимся общих интересов. При этом в ближайшем будущем не стоит ждать от Турции официального признания полуострова частью России: ««Хотя бы потому, что Турция связана определенными обязательствами со странами Запада. Будет оказываться колоссальное давление», – заключил Бедрицкий.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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