Крымский вопрос: президет Чехии осудил ЕС за двойные стандарты

Президент Чехии Милош Земан назвал «плохой практикой» применение двойных стандартов со стороны ЕС по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

Ка передает корреспондент РИА «Новый День», чешский лидер в очередной раз обратил внимание на то, что ООН гарантировала автономию Косово в составе Югославии, а потом международное сообщество допустило бомбардировки Сербии.

«С одной стороны вы имеете Косово, где была гарантия ООН, но эта гарантия не была обеспечена, а с другой стороны – Крым, где был проведён референдум. Это двойные стандарты и это плохо», – цитирует Земана «Парламентская газета. Политик отметил: если он единственный в Европе политик, высказывающий подобную точку зрения, то это не означает, что другие думают по другому. У них просто «недостаёт мужества, чтобы высказать» свое мнение публично, заявил чешский президент.

Напомним, 10 октября на заседании ПАСЕ в Страсбурге президент Чехии Милош Земан назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом и предложил Москве и Киеву договориться о компенсациях Украине.

Сенат Чехии осудил высказывание президента страны о вошедшем в состав РФ полуострове. Голосами 38 парламентариев из 47, присутствовавших на заседании, было принято постановление о том, что своими словами о Крыме глава государства «легитимизировал российскую агрессию против Украины». Сенат призвал Земана «проявлять сдержанность в своих заявлениях, чтобы не подрывать союзнические отношения и взвешенную внешнеполитическую ориентацию страны». Однако президент Чехии продолжает публично озвучивать свои взгляды.

Отметим, 20 ноября Милош Земан прибудет в Москву с официальным визитом.

Прага, Артем Рокотов

Прага. Другие новости 17.11.17

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