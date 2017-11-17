Немецкие социологи: «Крымчане и сейчас бы проголосовали за воссоединение Крыма с Россией»

Почти 79% крымчан отдали бы свои голоса за воссоединение Крыма с Россией, в случае если бы такой референдум проводился в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные опроса немецкого Центра восточноевропейских и международных исследований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследовательский институт был отрыт в 2017 году по инициативе правящих партий Германии. Его финансированием занимается МИД ФРГ. Среди направлений деятельности – получение представления о реальной жизни населения на территории Донбасса и Крыма.

Опрос в Крыму проводился весной – с целью выяснить общественные настроения на полуострове. Ответили на вопросы специалистов Центра две тысячи крымчан и севастопольцев. Опубликовали результаты только в ноябре. По мнению ряда экспертов, итоги опроса не устроили официальный Берлин, поэтому данные пришлось перепроверять. Но раз результаты опубликованы, значит, они подтверждены документально.

Согласно данным исследования, только 2,4% из опрошенных местных жителей изменили свое мнение о голосовании на референдуме за воссоединение Крыма с Россией.

67,8% крымчан во время опроса назвали себя этническими русскими, почти 12% – крымскими татарами, 7,5% – этническими украинцами. При этом украинский язык в качестве родного для себя признали лишь 2,7% респондентов, и лишь 1% говорит на нем дома. 84% опрошенных говорят дома на русском языке. К слову, 62,7% крымчан ответили, что считают домом то место, где они живут, а Украину домом назвали лишь 0,9%.

Также опрос показал, что жители Крыма намного больше доверяют СМИ России – 75,7% крымчан получают информацию из этого источника. Средства массовой информации Украины, как поставщики новостей, используют лишь 0,7% респондентов.

Примечательно, что немецкие социологи удивились сокращению поездок крымчан на Украину. Только 12% жителей полуострова заявили о своих выездах на территорию «Незалежной» в течение последних лет, а 93% признали, что передвигаться по территории Украины стало сложнее. О том, что на снижение выездов из Крыма на Украину могли повлиять сложности, связанные с получением крымчанами российского гражданства, чего украинская сторона не признала. К тому же, не раз сообщалось о деятельности вооруженных батальонов на границе с Крымом, в которых состоят украинские националисты. Понимая непредсказуемость и очевидную опасность, исходящую от подобных группировок, большая часть крымчан выезжает на Украину только при крайней необходимости. Но об этом в немецком исследовании не указывается.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.11.17

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