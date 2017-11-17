Севастопольцы могут остаться без льготных лекарств: фармацевты бастуют

В Севастополе фармацевтам социальной аптеки №30, отпускающей бесплатные препараты льготникам, не платят зарплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне коллектив всем составом не вышел на работу. Директору учреждения пришлось вскрывать вместе с сотрудниками полиции замки в аптеке и самостоятельно выдавать лекарственные препараты льготникам. По словам управленца, инцидент произошел из-за того, что с лета текущего года работники получали зарплату частями, а с сентября выплаты и вовсе прекратились. На данный момент задолженность по заработной плате перед сотрудниками составляет около двух миллионов рублей.

Несмотря на то, что директор аптеки для льготников сам лично выдает лекарства по рецептам, севастопольцы продолжают жаловаться на отсутствие лекарственных препаратов, в том числе инсулина.

«В льготной аптеке мне сказали, что у них нет моего вида инсулина, пока я стояла в очереди, видела, что некоторым людям становится плохо. Некоторые искали конфетку – сахар ведь имеет свойство не только подниматься, но и падать. Мне повезло найти нужный препарат в другой аптеке, платно. Но, к счастью, мне было, за что его купить – этого мне хватит на две недели. В случае, если мне не начнут выдавать лекарство, у меня откажут почки. Я могла бы лечь в больницу, но я знаю, что они переполнены. Людей с диабетом уже кладут в терапевтическое отделение», – цитирует «Искра» местную жительницу.

В учреждении призывают севастопольцев не паниковать и войти в положение сотрудников. Тем временем, в департаменте заявили, что сейчас решается вопрос о выплате заработной платы работникам предприятия: в ближайшие дни деньги поступят на зарплатные карты работников аптеки.

Также в департаменте собираются сменить форму собственности «Севастопольской аптечной сети» – с государственного унитарного предприятия на государственное бюджетное учреждение. По мнению чиновников, эта мера позволит не допустить дальнейшего формирования долгов по зарплате и предотвратить перебои в выдаче медикаментов.

Во избежание повторов сложившейся из-за забастовки фармацевтов ситуации в городе откроют дополнительные пункты выдачи лекарственных препаратов для льготной категории граждан. При этом в департаменте отмечают, что льготные лекарства уже можно получить в городской больнице № 4, больнице № 9, больнице № 3 и в больнице № 6».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.11.17

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