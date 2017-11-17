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Пятница, 17 ноября 2017, 12:57 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Последние теплые дни: в Крым идет зима

Последние теплые дни: в Крым идет зима

В Крыму ожидается ухудшение погодных условий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни антициклон, который сейчас находится над территорией полуострова и определяет сухую погоду, покинет Крым, уступив место атлантической массе. В выходные дни будет еще тепло – до +15 градусов.

«В воскресенье вечером пойдут дожди, а на следующей неделе погода будет носить неустойчивый характер: через полуостров пройдут фронтальные разделы, похолодает. В конце недели дожди будут идти уже с мокрым снегом, дневные температуры понизятся до +3 градусов, ночные до 2 градусов мороза, – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. – В общем, осень будет уступать место зиме».

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