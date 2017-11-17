Сотрудников Севастопольского порта оштрафовали за сломанные трапы и отсутствие спасательных кругов

Южная транспортная прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности 6 сотрудников Севастопольского морского порта, отвечающих за безопасность пассажиров.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что на причалах отсутствовали отбойные устройства, схемы эксплуатационных нагрузок, лестницы (скоб-трапы) с морской стороны причальных сооружений.

Кроме того, проверяющие не нашли оборудованных спасательных постов, а индивидуальные предприниматели – перевозчики в Севастопольской бухте не предоставляли пассажирам обязательную информацию о страховщике.

В Балаклавской бухте катера перевозили пассажиров без обязательной лицензии и без права на управление маломерным судном.

По результатам проверки руководителю ГУП «Севастопольский морской порт» внесено представление с требованием об устранении нарушений.

«На данный момент разработаны схемы эксплуатации нагрузок, установлены отбойные устройства, запрещающие знаки. На большинстве причалов установлены скоб-трапы, восстановлены либо заменены швартовые кнехты», – сообщает транспортная прокуратура.

Севастополь, Оксана Мурзина

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