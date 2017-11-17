В Севастополе полицейского осудили за мошенничество

В Севастополе за мошенничество осужден сотрудник полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Севастополя, в августе 2017 года сотрудник дежурной части ОМВД России по Ленинскому району Севастополя явился в дом к горожанке и сообщил о якобы готовящейся проверке, предложив передать ему деньги, хранящиеся в доме. Женщина отдала полицейскому более 260 тысяч рублей, которые он потратил на свои нужды.

Осознав, что ее обманули, горожанка обратилась в прокуратуру. До вынесения приговора теперь уже бывший полицейский вернул потерпевшей 100 тысяч рублей.

Ленинский районный суд назначил мошеннику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, после чего он еще в течение 2 лет не сможет занимать должности на государственной службе. Кроме того, в полном объеме удовлетворен иск о взыскании в пользу потерпевшей более 160 тысяч рублей.

Севастополь, Варвара Бурлакова

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