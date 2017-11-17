В Крым пытались прорваться украинцы с крупной партией наркотиков

На Украине задержали двух жителей Херсона, которые везли в Крым 17 кг марихуаны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наркотики контрабандисты тщательно спрятали и отправились на полуостров. Однако границу злоумышленники преодолеть не смогли: при досмотре в контрольном пункте «Чаплинка» в автомобиле херсонцев под обшивкой дверцы служебная собака пограничников обнаружила более 17 килограммов марихуаны.

По предварительным данным, сумма контрабанды могла составить более 1 млн гривен, в рублем эквиваленте – более 2,6 млн рублей.

Согласно законам Украины, мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет.

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 17.11.17

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