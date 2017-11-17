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Пятница, 17 ноября 2017, 14:19 мск

Крым

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На Украине изнасиловали полицейского

На Украине изнасиловали полицейского

В Киевской области двое мужчин изнасиловали полицейского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в городе Василькове. 24-летний полицейский в нерабочее время в супермаркете познакомился с двумя мужчинами. Новые знакомые решили выпить и пригласили силовика к себе в гости. Во время застолья между собутыльниками возник словесный конфликт, который перерос в драку. Приятели избили молодого стража порядка, а потом раздели и по очереди изнасиловали.

Теперь преступников разыскивают сослуживцы потерпевшего.

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