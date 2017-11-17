В Крыму к чемпионату мира по футболу собираются открыть фан-зоны

Во время проведения Чемпионата мира по футболу в Крыму намерены открыть несколько фан-зон. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специальные площадки могут появиться в нескольких городах полуострова. Вероятнее всего, фан-зоны будут открыты в Симферополе и Севастополе. Данный вопрос поручено проработать специалистам главного спортивного ведомства республики и представителям крымского футбольного союза.

В целом, крымчане отнеслись к идее позитивно. Некоторые даже предложили не только открывать фан-зоны, а и принять чемпионат: «Я бы и матчи ЧМ постарался провести в Крыму, интересный резонанс это вызвало бы».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.11.17

Крым может стать пилотным полигоном для развития рынка криптовалют. / На Украине изнасиловали полицейского. / В Крым пытались прорваться украинцы с крупной партией наркотиков. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»