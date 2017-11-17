Жители Симферопольского района остались без маршруток

Жители некоторых населенных пунктов Симферопольского района вынуждены обходиться без общественного транспорта. Об этом заявил заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди населенных пунктов, в которых полностью отсутствует транспортное обеспечение, – села Веселое, Ключи, Верхнекурганное и Молочное.

В связи со сложившейся ситуацией, администрация района просит помощи у министерства транспорта Крыма. Одно из предложений местных чиновников – решить через перевозчиков вопрос о продлении существующих маршрутов до проблемных сел.

«Не можем мы этот вопрос решить, потому что нам говорят – вы сначала с перевозчиком договоритесь, и если он захочет, мы с его согласия внесем изменения в действующую схему. Мы подставляемся как власть, и в целом страдает имидж власти», – рассказал Якубов, добавив, что среди перевозчиков есть фирмы, «которые не идут на контакт».

Еще одна проблема района – нехватка остановок, из-за чего, по словам Якубова, складывается «высокая социальная напряженность».

Он привел пример с мясокомбинатом «Скворцово», работники которого, выйдя на ближайшей остановке, вынуждены еще довольно долго добираться до предприятия пешком. Замглавы администрации уверяет, что суть проблемы доводилась до сведения министерства транспорта Крыма, но существующие нормативы не позволяют размещать остановки чаще, чем через два километра.

Как уже сообщал «Новый День», накануне министр транспорта республики Игорь Захаров отчитался о полном решении проблем транспортной доступности в Бахчисарайском, Кировском, Джанкойском и Ленинском районах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.11.17

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