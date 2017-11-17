Только самолетом можно долететь? Автопутешественники предпочитают Крыму Кубань

Сразу три крымских города попали в топ-10 наиболее популярных у автопутешественников населенных пунктов на Черноморском побережье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастополь оказался на самой высокой позиции из крымских городов, пропустив вперед лишь Сочи и Анапу.

Сразу за городом-героем разместилась крымская столица. А вот Ялта лишь на шестом месте, отмечают аналитики популярного сервиса поиска попутчиков «BeepCar».

В десятку вошли также Геленджик, Новороссийск, Лазаревское, а также абхазские Гагра и Сухум.

Как уже сообщал «Новый День», ранее стало известно, что крымский Судак занял шестое место в «десятке» самых популярных малых городов России на зимние праздники по версии сайта бронирования отелей и жилья tvil.ru.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 17.11.17

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