На Украине у россиянки забрали чемодан с деньгами

Украинские пограничники изъяли более трех миллионов рублей у гражданки России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время проверки документов 61-летнюю пассажирку поезда «Харьков-Москва», перевозившую крупную сумму, выдали нервы: женщина переставляла свои чемоданы с места на место и пыталась ускорить прохождение контроля. При досмотре багажа россиянки пограничники обнаружили в ее чемодане 3,4 миллиона рублей, которые женщина не задекларировала и пыталась тайно перевезти через границу.

Деньги у россиянки изъяли. В настоящее время проводится проверка, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы Украины.

Харьков, Анастасия Зук

Харьков. Другие новости 17.11.17

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