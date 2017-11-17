Путин в Крыму воздаст почести царю

18 сентября в Крыму президент РФ Владимир Путин откроет памятник российскому императору Александру III.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятник императору установлен на территории Ливадийского парка. На постаменте высечена фраза императора: «У России есть только два союзника – ее армия и флот».

Место для мемориального комплекса выбрано неслучайно: ранее там располагался малый дворец, в котором император любил отдыхать со своей семьей. Однако после войны здание практически полностью было разрушено, а во времена Советского Союза здесь появилась танцевальная площадка.

В торжественных мероприятиях примут участи представители правительства Крыма и Севастополя, также ожидается присутствие министра культуры РФ Владимира Мединского, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева и полпреда в ЮФО Владимира Устинова.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 17.11.17

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