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Пятница, 17 ноября 2017, 19:27 мск

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Путин в Крыму воздаст почести царю

Путин в Крыму воздаст почести царю

18 сентября в Крыму президент РФ Владимир Путин откроет памятник российскому императору Александру III.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятник императору установлен на территории Ливадийского парка. На постаменте высечена фраза императора: «У России есть только два союзника – ее армия и флот».

Место для мемориального комплекса выбрано неслучайно: ранее там располагался малый дворец, в котором император любил отдыхать со своей семьей. Однако после войны здание практически полностью было разрушено, а во времена Советского Союза здесь появилась танцевальная площадка.

В торжественных мероприятиях примут участи представители правительства Крыма и Севастополя, также ожидается присутствие министра культуры РФ Владимира Мединского, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Олега Белавенцева и полпреда в ЮФО Владимира Устинова.

Ялта, Анастасия Зук

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