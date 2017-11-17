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Пятница, 17 ноября 2017, 19:27 мск

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Пятничный переполох: в Киеве эвакуируют ТРК, вокзалы и телеканалы

Пятничный переполох: в Киеве эвакуируют ТРК, вокзалы и телеканалы

В Киеве эвакуировали сразу 13 объектов с массовым пребыванием людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения о взрывных устройствах, заложенных в торговых центрах, на станциях метро, автовокзалах и других объектах поступали в полицию одно за другим в течение часа.

В данный момент силовики ищут взрывоопасные предметы в ТРК «Алладин», «Атмосфера», в двух центрах «Дримтаун», «Квадрат», «Комод», «Украина», станциях метро «Лыбедская» и «Святошин», в помещениях телеканала ICTV, центрального автовокзала, автовокзала «Дарница» и в одном из отелей.

По всем сообщениям, скорее всего, будут возбуждены уголовные дела.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.11.17

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