Пятничный переполох: в Киеве эвакуируют ТРК, вокзалы и телеканалы

В Киеве эвакуировали сразу 13 объектов с массовым пребыванием людей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщения о взрывных устройствах, заложенных в торговых центрах, на станциях метро, автовокзалах и других объектах поступали в полицию одно за другим в течение часа.

В данный момент силовики ищут взрывоопасные предметы в ТРК «Алладин», «Атмосфера», в двух центрах «Дримтаун», «Квадрат», «Комод», «Украина», станциях метро «Лыбедская» и «Святошин», в помещениях телеканала ICTV, центрального автовокзала, автовокзала «Дарница» и в одном из отелей.

По всем сообщениям, скорее всего, будут возбуждены уголовные дела.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.11.17

Путин в Крыму воздаст почести царю. / Крымские перевозчики заявили о развале сети пригородных перевозок. / На Украине у россиянки забрали чемодан с деньгами. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»