Прокуратура ополчилась на мини-ярмарки в спальных районах Крыма

Инициатива крымских властей по определению в спальных районах площадок для ежедневной продажи фермерами своей продукции не нашла понимания у прокуратуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве промышленной политики республики утверждают, что подобные мини-ярмарки уже организовываются, но надзорное ведомство увидело в этом признаки нарушения норм конкуренции.

«Коллеги из прокуратуры говорят, что это уже не ярмарки – это уже постоянно действующие рынки, значит должны применяться конкурентные процедуры при выдаче мест и так далее. Мы не совсем с этим согласны, потому что на сегодняшний день это одна из самых действенных мер по снижению цен на продукты питания для населения и организации их доступности», – рассказал министр промышленной политики Андрей Васюта.

По его словам, в Крыму рост цен на продукты меньше, чем по среднероссийским показателям. При этом он признал, что в республике «торговля, конечно, бывает чудит». Один из примеров подобного «чудачества» привел председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец.

«У нас и в Краснодаре есть ставки, где водится карп. В Краснодаре эту рыбу продают – по 50-60 рублей, самое большое – по 70 рублей за килограмм. А у нас – 270 рублей. Я спрашиваю у хозяина одного из ставков в Крыму – почему ты держишь такую цену? Он говорит – это братство наше, я поддерживаю всех и по-другому не могу», – заявил Запорожец.

Васюта отметил, что такими «братствами» должно заниматься ФАС.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.11.17

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