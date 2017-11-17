На пляже в Крыму нашли детскую могилу

На пляже в Евпатории местный житель нашел детскую могилу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина увидел на одном из центральных пляжей города край большой каменной плиты. О находке горожанин сообщил в Евпаторийский краеведческий музей. При обследовании территории археологи откопали могилу конца IV – начала III века до нашей эры. По мнению специалистов, находка относится к Керкинитиде – древнегреческому городу, существовавшему с середины VI века до н. э. на месте нынешней Евпатории. В каменном ящике длиной 1,2 м были найдены остатки погребального инвентаря: астрагалы – игральные кости, два сосуда и маленькая монета. Археологи предполагают, что это было захоронение ребенка.

Ранее подобные находки в Евпатории были сделаны в конце 70-х годов прошлого века. Тогда при строительстве кафе нашли участок некрополя с двумя плитовыми могилами, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 17.11.17

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