На дорожку: Крым хотят подключить к системе «Платон»

Государственный комитет дорожного хозяйства Крыма в следующем году получит финансирование в размере 37,5 миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщила заместитель министра финансов Крыма Оксана Губернаторова.

Напомним, комитет был создан в 2017 году, его фактическая деятельность начнется со следующего года. В его обязанности входит реконструкция и содержание всех дорог республики. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов назначил начальником комитета Сергея Карпова, ранее возглавлявшего территориальное управление государственной компании «Российские автомобильные дороги» в Санкт-Петербурге.

«Львиная дола этого финансирования – средства из федерального бюджета, 33 миллиарда рублей. 4,4 миллиарда рублей – это субъектовые деньги, раздел дорожного хозяйства. В том числе и дорожный фонд», – рассказала Губернаторова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году дорожный фонд составит 2,5 миллиарда рублей. По 2,8 миллиарда рублей – в 2019 и 2020 годах. По словам Губернаторовой, эти цифры планировались при учете источником фонда доли налоговых и неналоговых поступлений. Кроме того, планируется пополнять фонд средствами межбюджетных трансфертов и за счет штрафов, которые будут платить автолюбители за нарушения, зафиксированные камерами.

В дорожном фонде предусмотрены расходы на капремонт дорог общего пользования – 193,1 миллиона рублей, дорог регионального и межмуниципального значения – 213 миллионов рублей, на содержание дорог – 1,5 миллиарда рублей. Также, по словам министра, запланированы средства в сумме 231,7 миллиона рублей, которые в рамках концессионного соглашения предназначены для установки камер фиксации нарушений ПДД в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», ранее начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко анонсировал размещение 285 камер на дорогах республики. Планируется, что комплексы будут установлены до 2019 года.

Председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец предложил еще один источник пополнения дорожного фонда.

«Если распространить систему «Платон» на наши субъектовые дороги, вот тогда бы наше министерство транспорта Крыма могло компенсировать те уничтожительные действия, которые сегодня производятся над нашими дорогами. Это было бы пополнение вот этого как раз фонда. К сожалению, у нас эта работа почему-то не ведется», – заявил Запорожец, напомнив, что в Крыму нет федеральных трасс, поэтому подобную «Платону» систему можно было бы ввести для муниципальных и субъектовых дорог Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.11.17

На пляже в Крыму нашли детскую могилу. / Прокуратура ополчилась на мини-ярмарки в спальных районах Крыма. / Завод украинского олигарха в Крыму будут снабжать сырьем в обход Украины. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»