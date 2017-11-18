НАТО не хочет принимать Украину и Грузию

Североатлантический альянс не готов принять Украину и Грузию. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни Украина, ни Грузия до сих пор до сих пор не соответствуют стандартам альянса: не развиты демократические институты, не модернизирован оборонный комплекс, страны не могут справиться с коррупцией.

Напомним, ранее результаты борьбы с коррупцией на Украине раскритиковал еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан, отметивший, что Европа, наблюдая за внутренней политикой этой страны, начинает терять терпение.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.11.17

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