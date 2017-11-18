российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 ноября 2017, 14:42 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

НАТО не хочет принимать Украину и Грузию

НАТО не хочет принимать Украину и Грузию

Североатлантический альянс не готов принять Украину и Грузию. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ни Украина, ни Грузия до сих пор до сих пор не соответствуют стандартам альянса: не развиты демократические институты, не модернизирован оборонный комплекс, страны не могут справиться с коррупцией.

Напомним, ранее результаты борьбы с коррупцией на Украине раскритиковал еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнес Хан, отметивший, что Европа, наблюдая за внутренней политикой этой страны, начинает терять терпение.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.11.17

18 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / На дорожку: Крым хотят подключить к системе «Платон». / На пляже в Крыму нашли детскую могилу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

Анонсы событий /

18 ноября ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

На дорожку: Крым хотят подключить к системе «Платон»

На пляже в Крыму нашли детскую могилу

Прокуратура ополчилась на мини-ярмарки в спальных районах Крыма

Завод украинского олигарха в Крыму будут снабжать сырьем в обход Украины

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости