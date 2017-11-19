Украина надеется получить летальное оружие в обмен на опыт борьбы с Россией

США будет поставлять Украине оружие в обмен на «опыт борьбы с россиянами». Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Как уже сообщал «Новый День», Киев в течение последних 3 лет добивается поставок летального оружия. В России уверены, что вооружение Украины приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против выступает и ряд европейских политиков. Пока США оказывают официальную военную помощь в виде обмундирования и обучающих курсов для Нацгвардии.

«Нам нужно всё это оборудование, логистическая поддержка и тренировки, – заявил Климкин, подчеркивая, что речь идет не только о противотанковых средствах, но и дронах, контрбатарейных системах и кибервооружении. – Тем более это взаимовыгодно: мы передаём свой опыт борьбы с россиянами».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.11.17

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