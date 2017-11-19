Виноделы Крыма и Италии создадут общий винный бренд

Виноделы Крыма и Италии договорились создать общий винный бренд. Рабочее название совместного продукта Duos.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается создать купаж из двух-трех сортов винограда – пока в качестве основы рассматриваются «Саперави» и «Кефесия». Первую партию – несколько тысяч бутылок собираются разлить в Крыму и уже в марте представить на винной выставке в Дюссельдорфе, а также итальянским критикам для получения экспертной оценки.

Отметим, что крымские вина уже получили высокие оценки профессиональных экспертов-сомелье на выставке в итальянском Мерано. А известный итальянский критик Лука Марони, разработавший методику оценки вин, основанную на трех параметрах – консистенции, равновесии и целостности, которая призвана дать объективный взгляд на вина, в своем ежегодном винном гиде оценил продукцию одного из крымских виноделов на 95 баллов из 99.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.11.17

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