В Крыму ликвидируют почти половину промышленных ГУПов

В Крыму почти в 2 раза сократят число промышленных ГУПов. Об этом сообщил министр промышленной политики РК Андрей Васюта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ликвидации подлежат, минимум, 8 ГУПов. «Предприятия не имеют никакой перспективы и возможности для работы. Это те ГУПы, которые были совершенно справедливо созданы в 2014 году, для того, чтобы хоть куда-то пристроить государственное национализированное имущество. На сегодняшний день мы определились – из 18 ГУПов у нас останется примерно 10», – пояснил министр, уточнив, что часть предприятий будет объединена.

По информации министра, сейчас в промышленной отрасли Крыма трудятся 65 тысяч человек. Средняя зарплата – около 28 тысяч рублей, что, по словам Васюты, превышает уровень средней зарплаты в Крыму почти на 3 тысячи рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.11.17

В Черном море заметили фрегат-невидимку. / В Крыму падает рождаемость. / В Крыму к снежному авралу подключат частников со спецтехникой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»