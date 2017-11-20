На себе не экономят: 100-летие музея Ханского дворца в Бахчисарае отметили с размахом

100-летие основания музея Ханского дворца в Бахчисарае отметили с размахом: только на оплату юбилейного банкета истратили примерно 1% годовой выручки юбиляра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в открытых источниках свежих данных о доходах музейного комплекса найти не удалось, в 2014 году прежнее руководство отчиталось о 42 млн руб выручки.

Теперь говорят только о 400-500 тысячах посетителей в год. На сайте Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» опубликованы цены билетов на вход и услуги экскурсовода для разных категорий посетителей.

Три объекта комплекса можно посетить только при условии оплаты экскурсионного обслуживания. Цена билетов – 300 руб для взрослых, 150 для детей, 200 – для пенсионеров. Причем льготники допускаются только после того, как собралась группа не менее, чем из 10 оплативших полную стоимость взрослых.

Деньги берут даже за вход во двор музея, чего при Украине не было: теперь, чтобы попасть в главный двор с тремя фонтанами, нужно заплатить 100-150 рублей. Правда, один из фонтанов не работает, а если купивший входной билет, вдруг решит отправиться на экскурсию по дворцу, то ему придется заплатить полную цену билета, подразумевающую и вход в главный двор, иными словами – дважды заплатить за вход на территорию.

Пещерный город «Чуфут-Кале» обойдется в 200 – 300 рублей. Другие пещерные города, которые вошли в состав музейного комплекса, хотя находятся на значительном расстоянии от него, можно посмотреть за 150 – 200 рублей (каждый). Посещение поля Альминского сражения (Крымская война) для всех, интересующихся историей – от мала до велика, – обойдется в 100 руб.

Если взять за среднюю стоимость билета 150 рублей и умножить на 400 тысяч посетителей, то получится, что годовая выручка музея составляет не менее 60 млн руб.

Готовясь к юбилею, руководство музея-заповедника объявило конкурс на банкетное обслуживание. Впрочем, участником торгов было только ООО «Фонтан» из Алупки. Поэтому сумма закупки не снизилась ни на копейку и составила 626 тыс 202 руб 50 коп.

Интересно, что в базе ЕНРЮЛ основным видом деятельности этого «Фонтана» указана «подача напитков».

Впрочем, в конкурсной документации пропущена – казалось бы, обязательная – строка «источник финансирования», поэтому все наши расчеты могут оказаться лишними. И банкет с поданными на нем напитками оплачивался из республиканского бюджета.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.11.17

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