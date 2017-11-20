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Понедельник, 20 ноября 2017, 09:24 мск

Крым

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Жизнь, как в сказке: в Керчи зацвели фиалки (ФОТО)

Жизнь, как в сказке: в Керчи зацвели фиалки (ФОТО)

В Крыму продолжаются природные аномалии, связанные с температурными «качелями».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное потепление керченские фиалки восприняли как наступающую весну. Скромный кустик весенних цветов, чье время обычно приходится на середину марта – апрель, привлек внимание горожан.

Новый День: Жизнь, как в сказке: в Керчи зацвели фиалки (ФОТО)

Обсыпанными молодыми, готовыми вот-вот распуститься, почками кустами сирени, которая и не думает расставаться с листьями, керчан уже не удивишь.

Новый День: Жизнь, как в сказке: в Керчи зацвели фиалки (ФОТО)

По-второму кругу зацвели июльские и августовские растения.

Новый День: Жизнь, как в сказке: в Керчи зацвели фиалки (ФОТО)

Между тем, по прогнозам крымских синоптиков, на наступающей неделе вновь похолодает. Зима постепенно берет власть в свои руки: дожди будут идти уже с мокрым снегом, дневные температуры понизятся до +3 градусов, ночные до 2 градусов мороза.

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