Украине предложили напасть на Россию

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий предложил властям Украины напасть на Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нардеп заявил, что Крым вернулся в Россию в момент слабости Украины, и теперь Киев должен нанести ответный удар.

Напомним, весной текущего года подобное предложение выдвигал бывший заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Правда, он отмечал, что прямо сейчас переходить к открытой войне с Россией опасно, потому ее надо предварительно максимально ослабить.

Экс-командир националистического батальона «Азов» (в России в отношении него возбуждено уголовное дело) придерживается аналогичной тактики, предлагая Киеву целенаправленно «бить» по «болевым точкам» России: «Там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем», – заявил Билецкий, призывая ослаблять Россию «геополитически» и укреплять украинскую армию, а когда сложится благоприятная ситуация – напасть.

Отметим, что нападение на Россию становится для ряда украинских политиков навязчивой идей – в местных СМИ они с увлечением строят планы, как украинские войска завоюют российские губернии, а танки войдут в Москву. И даже озвучивают новые военные тактики – например, нападать на большие российские корабли шестью катерами.

Эксперты же относятся к этим планам скептически: например, вице-адмирал ВМФ Украины Сергей Гайдук заявил, что по сравнению с развитием Черноморского флота России, украинский флот умирает. А экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук заявил о невозможности вернуть Крым даже силой: группировка российских войск на полуострове сможет отбить любое нападение.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.11.17

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