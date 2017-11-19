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Воскресенье, 19 ноября 2017, 22:23 мск

Крым

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Украине предложили напасть на Россию

Украине предложили напасть на Россию

Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий предложил властям Украины напасть на Россию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нардеп заявил, что Крым вернулся в Россию в момент слабости Украины, и теперь Киев должен нанести ответный удар.

Напомним, весной текущего года подобное предложение выдвигал бывший заместитель начальника генштаба вооруженных сил Украины Игорь Романенко. Правда, он отмечал, что прямо сейчас переходить к открытой войне с Россией опасно, потому ее надо предварительно максимально ослабить.

Экс-командир националистического батальона «Азов» (в России в отношении него возбуждено уголовное дело) придерживается аналогичной тактики, предлагая Киеву целенаправленно «бить» по «болевым точкам» России: «Там есть много внутренних, национальных, социальных, религиозных проблем», – заявил Билецкий, призывая ослаблять Россию «геополитически» и укреплять украинскую армию, а когда сложится благоприятная ситуация – напасть.

Отметим, что нападение на Россию становится для ряда украинских политиков навязчивой идей – в местных СМИ они с увлечением строят планы, как украинские войска завоюют российские губернии, а танки войдут в Москву. И даже озвучивают новые военные тактики – например, нападать на большие российские корабли шестью катерами.

Эксперты же относятся к этим планам скептически: например, вице-адмирал ВМФ Украины Сергей Гайдук заявил, что по сравнению с развитием Черноморского флота России, украинский флот умирает. А экс-министр обороны Украины Анатолий Кузьмук заявил о невозможности вернуть Крым даже силой: группировка российских войск на полуострове сможет отбить любое нападение.

Киев, Платон Ефимчук

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