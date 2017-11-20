В Крыму падает рождаемость

С января по октябрь 2017-го года в Крыму зафиксировали рождение 17 тысяч 741 малыша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным крымского минюста, это почти на 2 тысячи детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года (19 тысяч 407 новорожденных).

Напомним, что прошлый год отметился скачком рождаемости – на 11% в сравнении с 2015-м. Крымчане шутили, что улучшению демографии поспособствовал «блэкаут».

В этом году все крымские города отмечают снижение рождаемости.

В частности, в Керченском городском ЗАГСе РИА «Новый День» рассказали о 1108 маленьких керчан вместо 1179 новорожденных за 10 месяцев 2016-го года.

В Севастополе количество рождений за январь-октябрь сократилось на четверть к показателям прошлого года.

Вместе с тем, по словам внештатного специалиста-неонатолога министерства здравоохранения РК Александра Сидорова, повышается процент выживаемости малышей, родившихся с весом меньше 1 кг.

«Меньше килограмма рождается от 89 до 100 деток в год. Детей, рожденных с весом от тысячи до полутора тысяч граммов – около 150. В течение последних лет это одинаковая цифра…Эти дети имеют высокие риски и для жизни, и для последующего здоровья, но с каждым годом выживаемость таких детей и дальнейшее качество их жизни становится лучше», – отметил неонатолог.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 20.11.17

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