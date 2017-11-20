российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 ноября 2017, 13:51 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

Мазутные берега: в Севастополе жалуются на ядовитые нефтепродукты у побережья (ФОТО)

Мазутные берега: в Севастополе жалуются на ядовитые нефтепродукты у побережья (ФОТО)
ФОТО группы VK «Черный список Севастополя»

В Севастополе берег омывают мазутные волны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях горожане сообщают о том, что значительная территория городских пляжей покрыта черной пленкой.

«Вышел прогуляться. Пошел к морю, а там ждал неожиданный сюрприз. Кто за это ответит? Вся береговая линия в отработанных нефтепродуктах», – пишет очевидец и добавляет: береговая линия окутана мазутом от микрорайона Радиогорка до площади Захарова.

Другие же отмечают, что в таком состоянии местные пляжи пребывают давно: «Это уже неделю там, и утки гибнут, приходил катер, типа уборочного, прокатился взад-вперёд и ушел, а толку никакого. Это надо было ведром в бочку вычерпывать, а не ситом процеживать», – негодуют горожане.

Отметим, что двумя неделями ранее очевидцы наблюдали со скал в Балаклаве большое нефтяное пятно, размером около 200 метров в ширину и более 100 в длину, которое дрейфовало в трехстах метрах от бухты.

По сообщениям некоторых комментаторов, в компетентных ведомствах о загрязнении моря знают и проводят административное расследование. Также в Росприроднадзоре утверждают, что в районе сосредоточения маслянистых пятен работает нефтемусоросборщик, который занимается уборкой загрязнений. Однако, горожане отмечают, что этот «метод» не дает результатов: везде мазут.

Найти ответственных за «мазутные берега» РИА «Новый День» не удалось: в Севприроднадзоре утверждают, что горожане не жалуются: «Нам не поступало ничего, но это просто и не наша компетенция, это Росприродназор». При этом в «ответственном» за инцидент ведомстве, на момент написания новости, упорно не отвечали на звонки. А вот в МЧС Севастополя отметили, что спасателей должны задействовать в уборке загрязнений, но только в случае необходимости. Однако, по всей видимости, ни в первом, ни во втором ведомстве не посчитали нужным привлечь сотрудников МЧС.

Новый День: Мазутные берега: в Севастополе нефтепродукты губят на побережье всё живое (ФОТО)
Новый День: Мазутные берега: в Севастополе нефтепродукты губят на побережье всё живое (ФОТО)
Новый День: Мазутные берега: в Севастополе нефтепродукты губят на побережье всё живое (ФОТО)

ФОТО группы VK «Черный список Севастополя»

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.11.17

В Крыму падает рождаемость. / В Крыму к снежному авралу подключат частников со спецтехникой. / В Керченском проливе восстановлено движение паромов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,

Новости партнеров

Крым, все новости

Москва /

Итальянские журналисты опубликовали имена снайперов, стрелявших на киевском Майдане (ВИДЕО)

Генпрокуратуре Украины запретили «копать» под Порошенко

На себе не экономят: 100-летие музея Ханского дворца в Бахчисарае отметили с размахом

Самые здоровые: в Керчи местные инвалиды 4-й год добиваются воссоздания отдела горздрава

Игры чиновников Севастополя с зарплатами бюджетников привели к дефициту кадров

Голосование на сайте

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Все новости