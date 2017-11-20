Мазутные берега: в Севастополе жалуются на ядовитые нефтепродукты у побережья (ФОТО)

В Севастополе берег омывают мазутные волны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях горожане сообщают о том, что значительная территория городских пляжей покрыта черной пленкой.

«Вышел прогуляться. Пошел к морю, а там ждал неожиданный сюрприз. Кто за это ответит? Вся береговая линия в отработанных нефтепродуктах», – пишет очевидец и добавляет: береговая линия окутана мазутом от микрорайона Радиогорка до площади Захарова.

Другие же отмечают, что в таком состоянии местные пляжи пребывают давно: «Это уже неделю там, и утки гибнут, приходил катер, типа уборочного, прокатился взад-вперёд и ушел, а толку никакого. Это надо было ведром в бочку вычерпывать, а не ситом процеживать», – негодуют горожане.

Отметим, что двумя неделями ранее очевидцы наблюдали со скал в Балаклаве большое нефтяное пятно, размером около 200 метров в ширину и более 100 в длину, которое дрейфовало в трехстах метрах от бухты.

По сообщениям некоторых комментаторов, в компетентных ведомствах о загрязнении моря знают и проводят административное расследование. Также в Росприроднадзоре утверждают, что в районе сосредоточения маслянистых пятен работает нефтемусоросборщик, который занимается уборкой загрязнений. Однако, горожане отмечают, что этот «метод» не дает результатов: везде мазут.

Найти ответственных за «мазутные берега» РИА «Новый День» не удалось: в Севприроднадзоре утверждают, что горожане не жалуются: «Нам не поступало ничего, но это просто и не наша компетенция, это Росприродназор». При этом в «ответственном» за инцидент ведомстве, на момент написания новости, упорно не отвечали на звонки. А вот в МЧС Севастополя отметили, что спасателей должны задействовать в уборке загрязнений, но только в случае необходимости. Однако, по всей видимости, ни в первом, ни во втором ведомстве не посчитали нужным привлечь сотрудников МЧС.

ФОТО группы VK «Черный список Севастополя»

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.11.17

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