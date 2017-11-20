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Понедельник, 20 ноября 2017, 13:51 мск

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В Черном море заметили фрегат-невидимку

В Черном море заметили фрегат-невидимку

В акваторию Черного моря вошел французский ракетный фрегат типа «Лафайет».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что фрегат F714 Guepratte известен как «невидимка», его все равно заметили. Так, турецкие споттеры, отслеживающие перемещение судов через Босфор, сообщили, что военное судно направляется в Черное море.

Водоизмещение фрегата составляет 3,2 тыс тонн. Он вооружен противокорабельными ракетами, а также несет вертолет «Panther».

В пограничном управлении ФСБ Крыма РИА «Новый День» отказались оперативно комментировать заход иностранного военного судна в акваторию Черного моря.

Между тем, это не первый раз, когда французский фрегат бороздит черноморские просторы: в марте этого года фрегат типа «Лафайет» зашел в румынский порт Констанца и принял участие в совместных учениях ВМС Франции и Румынии.

Отметим, корабли типа «Лафайет» строились для использования в кризисных регионах.

Севастополь, Анастасия Зук

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